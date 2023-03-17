Многодетная мама из города Сортавала стала гостем на канале известного российского блогера

В минувшую пятницу в городе Сортавала проходили съемки для канала известного российского блогера, автора крупнейшего в СНГ онлайн-курса по речи Седы Каспаровой.

На Инстаграм* блогера подписано более 600 тыс., она выступает на одной сцене с Натальей Водяновой, Мэй Маск и Ником Вучичем.

Гостем канала стала многодетная мама из Сортавалы Екатерина Фролова. Екатерина — предприниматель, воспитывает троих детей.

— Это было очень неожиданно и приятно. Я проходила курс Седы, мы познакомились на выпускном, и я пригласила ее к нам в Карелию. На прошлой неделе она написала мне, что едет! Я показала, как мы живем, мы погуляли по городу, заходили в местные кафе, съездили на гору Паасо. Седа очень удивилась, какой у нас маленький город, она сама из Могилева и думала, что меньше его не бывает, — рассказала «Столице на Онего» Екатерина.

Выпуск должен выйти в телеграм-канале Седы и Каспаровой и на других ее площадках в марте. Его цель — показать, что и в маленьких городах можно добиваться успеха и самореализации.

О том, как Екатерина ушла с престижной работы в казначействе, в пандемию открыла собственный бизнес и стала блогером — читайте в одном из наших следующих интервью для рубрики «Ушли быть блогерами».

*Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России.