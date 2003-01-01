Многодетная мама из Карелии завоевала титул на конкурсе «Миссис Вселенная-2025»

Петрозаводчанка Кристина Галактионова победила в спецноминации и завоевала титул Mrs Dignity на международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная-2025».

Финал конкурса прошел с 1 по 8 октября на Филиппинах. В конкурсе участвовали более 120 женщин из разных стран, в том числе наша землячка Кристина Галактионова. Она стала обладательницей титула Mrs Dignity, что переводится как Миссис Достоинство.



— Это специальный титул для участницы, которую признали образцом достоинства и благородства на мировом уровне! Очень горжусь! Действительно этот титул отражает меня на 100%, — поделилась Кристина Галактионова.

Как мы писали ранее, Кристина — многодетная мама, специалист в области международных отношений и профессиональный имидж-стилист с 14-летним опытом. Как отметила петрозаводчанка, такие конкурсы помогают женщинам раскрыться с новой стороны, особенно тем, кто совмещает материнство, работу и домашние обязанности.

— С детьми, в быту, в работе, нам не хватает какого-то проявления. И такие конкурсы они позволяют вспомнить, что мы красивые, молодые, что мы женщины, — сказала Кристина.

Это не первое достижение петрозаводчанки в конкурсах красоты. Ранее она участвовала во всероссийском конкурсе в Москве, где вошла в число финалисток.