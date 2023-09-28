Многодетная мама из Петрозаводска победила в конкурсе стартаперов на федеральном канале

Петрозаводчанка одержала победу в телешоу на МУЗ-ТВ.

Антонина Балицай, основатель продюсерского центра «CLEVER» и маркетингового агентства «CLEVER marketing», победила в телешоу «Стартаперы» на МУЗ-ТВ. Об этом рассказали в паблике «Петрозаводск Live».

Свои проекты на шоу представили 16 участников со всей страны. Петрозаводчанка представила стартап открытой IT платформы, на которой эксперты разных отраслей могут размещать свой контент, а сама платформа оказывает маркетинговую поддержку и помогает формировать образовательный продукт.

«Съёмочная команда более 50 человек, несколько камер постоянно направлены на нас. Нужно было научиться в таких экстремальных условиях не стесняться говорить чётко, уверенно и открыто выстраивать отношения с другими участниками», — рассказала Антонина.