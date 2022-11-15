Многодетная мама на севере Карелии получила 250 тысяч рублей и начала вязать

В Беломорске многодетная мама, мастерица, золотошвейка занялась производством вязаной одежды благодаря господдержке, сообщили в Минсоцзащиты.

У Оксаны Сидоровой, многодетной мамы из Беломорска, есть хобби, она любит вязать теплые аксессуары для детей и взрослых — рукавицы, шарфы, носки. Открыть свое дело Оксане помог социальный контракт.

Так, в декабре 2021 года Ольга Сидорова обратилась в Центр социальной работы Карелии в Беломорском районе с бизнес-планом «Производство вязаной одежды» для заключения социального контракта для занятия индивидуальной предпринимательской деятельностью. В феврале 2022 года она оформила самозанятость, Центр заключил социальный контракт с заявительницей, и ей перечислили социальную помощь в размере 250 тысяч рублей. Предприниматель приобрела вязальную и кеттельную машины, оверлок и другое оборудование. После выполнения ремонта помещения мастерица приступила к работе.

Оксана Сидорова — творческая личность, кроме вязания она увлекается старинной вышивкой в технике золотного шитья, её шитые рукавицы заняли 1 место в конкурсе «Креативные рукавички» в 2021 году в Петрозаводске. Страничка о творчестве мастерицы размещена на сайте Лавки мастеров «Беломорские рукомесла.

Минсоцзащиты сообщает: если кто-то из жителей Карелии тоже хочет стать индивидуальным предпринимателем, то можно обратиться в Отделение Центра социальной работы Карелии по месту жительства.

Информацию о социальном контракте можно получить в группе Центра социальной работы региона в социальной сети ВКонтакте и по номеру телефона единого контакт-центра 8 800 600 00 00.