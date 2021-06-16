Реклама
Прислать новость
Стали известные первые результаты ЕГЭ в Карелии 1
16.06.2021 16:35
Взрослый мужчина потерял память и «очнулся в теле новорожденного»
16.06.2021 19:30
Верховный суд подтвердил виновность фигурантов дела о взятках в Госкомимущества Карелии 2
16.06.2021 14:10

Многодетная мама в Петрозаводске построила крытый скейт-парк

Новости. Общество
11:15, 17 Июня 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Петрозаводчанка как начинающий предприниматель получила в 2020 году субсидию и реализовала проект по созданию крытого скейт-парка, сообщили в администрации города.

Специалисты управления экономики и инвестиционной политики администрации посетили крытый скейт-парк в Петрозаводске на улице Зайцева, 64.

Спортивный объект для занятия экстремальными видами спорта в 2020 году открыла жительница карельской столицы Ирина Березкина. Как начинающий предприниматель она получила финансовую поддержку от администрации. Средства гранта петрозаводчанка направила на оплату арендных платежей.

Сотрудники мэрии побывали на площадке в рамках контроля за исполнением обязательств, которые берут на себя субъекты малого и среднего бизнеса, получившие муниципальную поддержку.

Ирина Березкина – многодетная мама. Петрозаводчанка воплотила в жизнь давнюю мечту и открыла в родном городе центр современных видов спорта, которыми увлекается сама и которыми увлекаются её дети. Помимо разнообразных фигур для катания, отапливаемый скейт-парк площадью более 500 квадратных метров оснащён комфортной раздевалкой и зоной отдыха. Проводятся здесь и тренировки с наставниками.

Площадка построена специально для тех, кто занимается экстремальными видами спорта, такими как скейтборд, роликовые коньки, велосипеды ВМХ, самокаты, беговелы. Возможность круглогодичного посещения скейт-парка есть как у профессионалов, так и у новичков.

Проект помогает в решении социальных проблем молодежи: привлекает её к активному и здоровому образу жизни, к занятиям современными видами спорта. В 2020 году крытый скейт-парк был признан победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» на региональном конкурсе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

Сегодня 11:35
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 2
Сегодня 09:56
У озера 2
15.06.2021 16:13
ПМЭФ-2021: инвесторы выбирают Карелию
15.06.2021 16:00
Уборка Петрозаводска: что дальше? 5
15.06.2021 13:59
Вся аналитика

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»