Многодетная мама в Петрозаводске построила крытый скейт-парк

Петрозаводчанка как начинающий предприниматель получила в 2020 году субсидию и реализовала проект по созданию крытого скейт-парка, сообщили в администрации города.

Специалисты управления экономики и инвестиционной политики администрации посетили крытый скейт-парк в Петрозаводске на улице Зайцева, 64.

Спортивный объект для занятия экстремальными видами спорта в 2020 году открыла жительница карельской столицы Ирина Березкина. Как начинающий предприниматель она получила финансовую поддержку от администрации. Средства гранта петрозаводчанка направила на оплату арендных платежей.

Сотрудники мэрии побывали на площадке в рамках контроля за исполнением обязательств, которые берут на себя субъекты малого и среднего бизнеса, получившие муниципальную поддержку.

Ирина Березкина – многодетная мама. Петрозаводчанка воплотила в жизнь давнюю мечту и открыла в родном городе центр современных видов спорта, которыми увлекается сама и которыми увлекаются её дети. Помимо разнообразных фигур для катания, отапливаемый скейт-парк площадью более 500 квадратных метров оснащён комфортной раздевалкой и зоной отдыха. Проводятся здесь и тренировки с наставниками.

Площадка построена специально для тех, кто занимается экстремальными видами спорта, такими как скейтборд, роликовые коньки, велосипеды ВМХ, самокаты, беговелы. Возможность круглогодичного посещения скейт-парка есть как у профессионалов, так и у новичков.





Проект помогает в решении социальных проблем молодежи: привлекает её к активному и здоровому образу жизни, к занятиям современными видами спорта. В 2020 году крытый скейт-парк был признан победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» на региональном конкурсе.