Многодетная семья осталась без крова после пожара в Кубово

Помощь требуется семье, которая осталась без жилья после серьезного пожара в Кубово.

Жилой трехквартирный дом сгорел 23 июля. В одной из квартир жила многодетная семья, рассказали в школе поселка Кубово.

— 23 июля случилась беда, которая перевернула жизнь многодетной семьи. В доме, где проживали мама и четверо детей, вспыхнул пожар. Огонь беспощадно уничтожил всё: дом, имущество, вещи, мебель. В этой сложной ситуации МКОУ ООШ п. Кубово объявляет срочный сбор денежных средств, чтобы помочь погорельцам восстановить утраченное и вернуться к нормальной жизни, — говорится в сообщении.

Самостоятельно семья восстановить жильё или приобрести необходимые вещи не может. Ей нужна финансовая помощь.

Напомним, на тушении работали 3 автоцистерны и два караула пожарных частей поселков Кубово и Кривцы. Для тушения была задействована водовозная машина поселения. Пожару был присвоен индекс «Волна»