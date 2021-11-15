Многодетная семья в Петрозаводске получила почти 4 млн рублей на покупку жилья

В семье петрозаводчан родилась тройня, и они получили 3,7 млн рублей на покупку жилья, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети написал, что уходящий год стал втройне счастливым для петрозаводчан Андрея Мачулы и Натальи Васильевой, у которых появились на свет сразу трое детей: двое сыновей — Виталий и Владимир — и дочь София.

«От души поздравляю и желаю здоровья и малышам, и родителям! Конечно, с таким пополнением, в старой квартире им стало тесно, тем более, что в семье уже подрастает старший сын — Анатолий. Но совсем скоро они смогут отпраздновать новоселье. Помогли семье решить жилищный вопрос. Андрей и Наталья получили сертификат на единовременную выплату — 3,7 млн рублей. Сейчас они решают, покупать ли новую квартиру или строить свой дом», — рассказал глава республики.

Парфенчиков напомнил, такую поддержку карельским родителям, у которых родилась тройня, мы оказываем с 2019 года. За это время в новое жилье переехали 7 семей из Петрозаводска, Пудожа, Беломорска и Костомукши.