Многодетной матери из Карелии вернут украденные мошенниками 2,8 млн рублей

Женщина, ставшая жертвой аферистов, получит обратно свои деньги.
Жительнице Карелии вернут все 2,8 млн рублей, которые она отдала незнакомцам. Деньги ей должен перечислить житель Московской области, на счет которого она перевела средства по указанию аферистов. Об этом сообщила прокуратура.
Осенью 2024 года неизвестный, представившийся брокером, написал женщине в мессенджере и предложил увеличить ее накопления. Доверчивая жительница Карелиисогласилась и перевела 2,8 млн рублей на «резервный счет», после чего потеряла связь с мошенником.
Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве и установили владельца банковского счета — им оказался житель Подмосковья. Прокуратура Пряжинского района подала иск о взыскании неосновательного обогащения с владельца счета.
Истринский городской суд Московской области удовлетворил требования прокурора и постановил вернуть потерпевшей все деньги. Исполнение судебного решения сейчас находится на контроле у прокуратуры.