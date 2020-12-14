Многодетной семье в Карелии отказали в субсидии на оплату ЖКХ после рождения еще одного ребенка

В Медвежьегорском районе в соцслужбе посчитали необоснованным выплачивать субсидию малоимущей семье, которая вовремя не предоставила документы о рождении еще одного ребенка, сообщили в прокуратуре Карелии.

В прокуратуру Медвежьегорского района обратился местный житель с жалобой на нарушение его прав на получение соцпомощи со стороны Центра социальной работы республики. Установлено, семья мужчины, где воспитываются трое детей, относится к числу малоимущих, ей была назначена ежемесячная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг с сентября 2019 года по февраль 2020 года. После окончания срока предоставления соцпомощи многодетный отец вновь обратился с пакетом документов для назначения субсидии. При обработке сведений, предоставленных мужчиной, было установлено, что в ноябре 2019 года в семье появился еще один ребенок, о чем заявитель не уведомил Центр в установленном порядке.

В связи с этим руководитель отделения решила, что субсидия выделялась семье с декабря 2019 года по февраль 2020 года необоснованно. Полученные мужчиной деньги за этот период были засчитаны в счет будущей субсидии, которую назначили семье после февраля 2020 года.

Прокуратура признала действия медвежьегорского отделения Центр социальной работы республики незаконными. Изменение состава семьи в связи с рождением ребенка не свидетельствует об увеличении ее суммарного дохода по сравнению с ранее предоставленными заявителем сведениями, следовательно, не влечет уменьшение размера субсидии.

По данному факту прокуратурой района в адрес Центра внесено представление об устранении нарушений закона. В результате мужчина получил субсидию в полном объеме. Руководитель отделения привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

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