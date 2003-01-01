РЕКЛАМА
Обществоведение
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15 Статьи
«Август»: впечатляющая экранизация одного из самых главных романов о войне
28 сентября, 14:05 Статьи
Великая засуха: куда ушла вода из карельских озер
27 сентября, 19:30 Статьи
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу

14:30

В отечественный прокат вышла военно-историческая драма «Август»

14:05

Жители Петрозаводска пожаловались на затянувшийся ремонт теплотрассы в центре города

13:45

Пожилой мужчина потерялся в лесу в Пряжинском районе

12:30

Спасатели тушили грузовик с продуктами в Петрозаводске

12:00

Системы оповещения населения проверят по всей республике

11:30

В Сегежском округе опровергли информацию о перебоях с бензином

11:00

Карельские ученые разрабатывают приборы для использования в науке и промышленности

10:30

К 2030 году число россиян старшего возраста может превысить 25%

10:00

Благоустройство в Государевом саду начали с рубки деревьев

09:30

Нетрезвых водителей будут искать в Карелии

09:00

Умер последний житель карельской деревни Рим Николай Кузнецов

08:00

Участники Международного форума-выставки «Карелфорум-2025» оценили архитектурные достоинства нового района «Талоярви»

07:30

В России разработали законопроект об обязательной регистрации и маркировке домашних животных

00:10

Начальник Госавтоинспекции Карелии Андрей Червочкин уходит на пенсию

21:30

Легкоатлетический пробег «Орзега – Петрозаводск» собрал около 250 участников

21:00

Ученый рассказал, куда ушла вода из карельских озер

20:00

Участника драки в клубе «Соло» отправили под домашний арест

18:45

В Новой Вилге восстановили разрушенный год назад штормом парк и сделали его больше

18:00

Без существенных осадков: прогноз погоды в Карелии на 28 сентября

17:00

Жительница Сегежи при покупке автомобиля перевела почти 4 млн рублей мошенникам

16:21

Мэр Петрозаводска вместе с горожанами и заместителем министра спасли утку со сломанным клювом

15:43

В МЧС рассказали подробности страшного ночного пожара в Петрозаводске

14:55

Работы на проезде Тидена в Петрозаводске выполнены на 90 процентов

14:15

В 2026 году индексацию тарифов будут проводить осенью, а не летом

13:45

Петрозаводчане простились с заслуженным учителем России Людмилой Баркановой

13:00

В Петрозаводске разыскивают девушку, подозреваемую в преступлении

11:45

От помощи фронту до патриотической работы с молодежью: ЕР совместно с НКО решает широкий круг задач

11:13

Пенсионер из Петрозаводска спрятал деньги в ботинки и отправил мошенникам

11:00

В сгоревшем сарае в Кеми обнаружен труп мужчины

10:15

Карелия вошла в число самых экологически чистых направлений для туризма

09:00

Карелия и Китай наращивают экономическое партнерство

08:30

Масштабный пожар произошел ночью в Петрозаводске

07:30

Эксперт назвал лучшее время для перехода на зимнюю резину

00:10
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
Сегодня 14:30 Общество
Стендап шоу от петрозаводских многодетных мам набирает популярность. Участницы покоряют не только местные площадки, но и залы в Петербурге, и Москве

фото: © Людмила Корвякова

Участниц проекта ждут в разных городах не только Карелии. В планах организаторов — выезжать с концертами по России. Но никаких ограничений нет. Если будут приглашения, говорят, поедут и за границу. «Столица на Онего» пообщалась с авторами проекта и одной из участниц этого юмористического шоу.

«Я была уверена, что это будет мамская тусовка», — рассказывает Ирина Масленникова. Кто следит за соцсетями, тот знаком с этой активной девушкой. Несколько лет назад она с мужем выкупила магазин в центре Петрозаводска и переформатировала его в сувенирный. Работала с местными производителями и мастерами, дело шло, но и конкуренция росла: сувенирных магазинов в столице Карелии сейчас множество. Год назад Ирина решила уйти из бизнеса в туризм, стала организовывать туристические экскурсии по Карелии. Кстати, когда-то в юности она работала гидом и уже тогда начала писать свои юмористические тексты — по сути стендапы. Это она сейчас понимает, а тогда просто шутила. Чувство юмора с ней по жизни.

— Я лет восемь пишу истории своей жизни в соцсетях. В какой-то момент решила ими делиться. Для меня это была своего рода психотерапия. Мне хотелось об этом рассказать, не ходя к психологу. Просто поделиться. Мне помогало филологическое образование. Я люблю писать. У меня дневники, 10 ежедневников. Поначалу могла написать истории ночью, а утром удалить. Это было несколько раз. Но я увидела, что на это бешеный отклик.  Мне писали в личку, в комментариях.  Я рассказываю, думаю, что тут плакать надо. Но почему-то всем смешно. В этом определенный катарсис для всех.  И для меня в том числе. Я выложила, посмотрела со стороны, вроде не смертельно.  И кому-то я даже помогла. Пошло-поехало и стало моей жизнью. А потом появились девчонки со своим предложением.  Я не боялась, думая, что это будет мероприятие для своих. Но, когда мы увидели отклик и пришло ползала поклонников, я чуть в обморок не упала. То, что я делала много лет, нашло отклик, — делится Ирина.

Теперь эти правдивые истории ложатся в основу стендапов. Прежде всего они из жизни — о семье (Ира — жена, многодетная мама). Крутится, как белка в колесе, чтобы накормить, обстирать, создать уют. А муж рядом и поддерживает.

Подробнее о проекте многомам читайте в статье

 

 

