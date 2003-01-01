Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу

Стендап шоу от петрозаводских многодетных мам набирает популярность. Участницы покоряют не только местные площадки, но и залы в Петербурге, и Москве

Участниц проекта ждут в разных городах не только Карелии. В планах организаторов — выезжать с концертами по России. Но никаких ограничений нет. Если будут приглашения, говорят, поедут и за границу. «Столица на Онего» пообщалась с авторами проекта и одной из участниц этого юмористического шоу.

«Я была уверена, что это будет мамская тусовка», — рассказывает Ирина Масленникова. Кто следит за соцсетями, тот знаком с этой активной девушкой. Несколько лет назад она с мужем выкупила магазин в центре Петрозаводска и переформатировала его в сувенирный. Работала с местными производителями и мастерами, дело шло, но и конкуренция росла: сувенирных магазинов в столице Карелии сейчас множество. Год назад Ирина решила уйти из бизнеса в туризм, стала организовывать туристические экскурсии по Карелии. Кстати, когда-то в юности она работала гидом и уже тогда начала писать свои юмористические тексты — по сути стендапы. Это она сейчас понимает, а тогда просто шутила. Чувство юмора с ней по жизни.

— Я лет восемь пишу истории своей жизни в соцсетях. В какой-то момент решила ими делиться. Для меня это была своего рода психотерапия. Мне хотелось об этом рассказать, не ходя к психологу. Просто поделиться. Мне помогало филологическое образование. Я люблю писать. У меня дневники, 10 ежедневников. Поначалу могла написать истории ночью, а утром удалить. Это было несколько раз. Но я увидела, что на это бешеный отклик. Мне писали в личку, в комментариях. Я рассказываю, думаю, что тут плакать надо. Но почему-то всем смешно. В этом определенный катарсис для всех. И для меня в том числе. Я выложила, посмотрела со стороны, вроде не смертельно. И кому-то я даже помогла. Пошло-поехало и стало моей жизнью. А потом появились девчонки со своим предложением. Я не боялась, думая, что это будет мероприятие для своих. Но, когда мы увидели отклик и пришло ползала поклонников, я чуть в обморок не упала. То, что я делала много лет, нашло отклик, — делится Ирина.

Теперь эти правдивые истории ложатся в основу стендапов. Прежде всего они из жизни — о семье (Ира — жена, многодетная мама). Крутится, как белка в колесе, чтобы накормить, обстирать, создать уют. А муж рядом и поддерживает.

Подробнее о проекте многомам читайте в статье.