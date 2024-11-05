Многодетные семьи получили новые удостоверения в Карелии

Выдачу документов приурочили Году семьи в России.

Семья Светланы Николаевны из Пудожского района уже получила удостоверение. А Оксана Ковалева из Беломорска оформила статус многодетной семьи после рождения третьего ребенка в августе 2024 года и также получила удостоверение нового образца. Об этом сообщили в паблике Центр социальной работы Республики Карелия.

Новые электронные документы создали в России для удобства многодетных семей. При этом выданные ранее удостоверения остаются действительными.

Удобство электронных удостоверений состоит в том, что семьи могут использовать их из любой точки мира. Во время путешествий по стране или за ее пределами, если такая потребность вдруг возникла. С помощью нового документа можно генерировать QR-код для получения социальных мер и льгот для многодетных семей.

Более подробную информацию об электронных документах для многодетных семей можно узнать по ссылке.