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Многодетным семьям в Карелии дадут больше возможностей для бесплатного получения земли

Новости. Общество
11:46, 11 Февраля 2022
фото: © Pixabay

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Власти Карелии планируют бесплатно предоставлять многодетным семьям земельные участки не только для ИЖС, но и для других целей.

Об этом говорится в проекте республиканского закона, который обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике.

Кроме ИЖС земельные участки будут предоставляться для ведения садоводства и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов.

Кроме того, право на такие участки смогут получить многодетным семьям, которые не зарегистрированы на территории Российской Федерации, но более 5 лет проживают в Карелии.

Комитет поддержал проект закона и рекомендовал парламенту принять его на ближайшем заседании.

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Комментарии

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David.
2022-02-11 12:15:27
А дороги, электроэнергию и природный газ будут до этих участков подведены ?
nae
2022-02-11 12:10:04
"Кроме того, право на такие участки смогут получить многодетным семьям, которые не зарегистрированы на территории Российской Федерации, но более 5 лет проживают в Карелии."
Не понял. Это что, ради этой категории весь сыр-бор затеян?
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