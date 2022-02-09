Многодетным семьям в Карелии дадут больше возможностей для бесплатного получения земли

Власти Карелии планируют бесплатно предоставлять многодетным семьям земельные участки не только для ИЖС, но и для других целей.

Об этом говорится в проекте республиканского закона, который обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике.

Кроме ИЖС земельные участки будут предоставляться для ведения садоводства и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов.

Кроме того, право на такие участки смогут получить многодетным семьям, которые не зарегистрированы на территории Российской Федерации, но более 5 лет проживают в Карелии.

Комитет поддержал проект закона и рекомендовал парламенту принять его на ближайшем заседании.