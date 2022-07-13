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Появились разъяснения к новому закону о праве многодетных семей в Карелии получить выплату вместо земельного участка

Новости. Общество
13:31, 14 Июля 2022
фото: © Paul Biryukov / shutterstock

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Депутаты Заксобрания поддержали инициативу главы Карелии Артура Парфенчикова, которая направлена на расширение мер поддержки многодетных семей.

У семей появится выбор — получать бесплатный земельный участок или денежную выплату.

Как ранее на заседании профильного парламентского комитета пояснила министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская, в марте этого года для многодетных семей уже расширили возможности использования земельных участков, которые этой льготной категории граждан предоставляют бесплатно. Если раньше землю можно было использовать исключительно для строительства собственного дома, то теперь — и под личное подсобное хозяйство, и под садоводство. Однако есть семьи, которые обращаются с вопросом можно ли вместо земли получить денежную выплату.

«Есть востребованность такой меры», — отметила Янина Свидская.

Прислушавшись к пожеланиям людей, в Минимущества подготовили поправки в региональное законодательство. Если многодетная семья пожелает, то сможет получить вместо земельного участка единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей. Сумму определили, проанализировав данные не только по Карелии, но и по другим регионам, где действуют аналогичные меры поддержки многодетных семей.

Выплата — однократная. Она будет предоставляться только на конкретные цели, установленные в законе — это улучшение жилищных условий. А именно, многодетная семья сможет внести эти деньги как первоначальный взнос по кредиту на приобретение новой квартиры по договору долевого строительства или на строительство собственного дома. Второй вариант — выплату можно использовать для погашения основной суммы долга и уплату процентов по такому же кредиту.

Еще одно важное условие: кредит должен быть оформлен в период с 1 августа по 31 декабря 2022 года.

Янина Свидская объяснила, почему установлены такие временные рамки.

«Мы впервые вводим такую меру поддержки и хотим посмотреть, насколько она будет востребована на практике у многодетных семей. Если мы увидим, что есть большой спрос, будем выходить с предложением о дальнейшей реализации этой инициативы. Выбор — выплата или земельный участок — в любом случае остается за семьей», — сказала министр.

Законопроект парламентарии поддержали в первом и втором окончательном чтениях.

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