Многодетных семей в Карелии станет больше

На такой статус смогут претендовать родители с тремя и более детьми, включая приемных, пасынков и падчериц, написал глава Карелии в соцсети.

Руководитель региона Артур Парфенчиков подписал постановление, которое расширяет перечень категорий для получения статуса многодетной семьи.



На него теперь смогут претендовать родители с тремя и более детьми, включая приемных, пасынков и падчериц.



«Согласитесь, в любой нормальной семье ребенку дарят любовь и заботу. И не важно, приемный он или нет, здесь он становится родным. И наша первоочередная задача – поддерживать такие семьи. Именно поэтому мы устранили упущение в законодательстве», - написал Парфенчиков в соцсети.



За получением статуса многодетной семьи можно обратиться через единый портал госуслуг, МФЦ или отделение центра социальной работы по месту жительства.