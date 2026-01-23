РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Левша»: своевременный посыл или двусмысленный фарс?
23 января, 18:30 Статьи
Тема недели
От помощи к новой жизни: 2025 год фонда «Защитники Отечества» в Карелии
21 января, 12:20 Статьи
Личное мнение
Вызов для взрослых: детский омбудсмен Карелии о том, как удержать поколение Альфа от трагедий
19 января, 10:55 Статьи
Новости

В Карелии волонтеры спасли пенсионера, который остался без дома

09:37

Электрогазосварщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых вахтовиков Карелии

09:01

Родителям Карелии предложат высказаться о продлении рабочего дня в детских садах

08:31

90-летний юбилей отмечает известный врач-гинеколог Наталья Алешина

08:01

В Олонце обустраивают временный мост через реку Мегрега

07:31

В Госдуму внесли законопроект об увеличении стипендий

00:11

Детей мигрантов будут контролировать по-новому

22:34

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

В Карелии многодетный отец погасил долг по алиментам, боясь лишиться автомобиля

22:07

Воспитывающую 12 детей пару из Ведлозера поздравили с Днем многодетной семьи

21:32

Петрозаводчанина будут судить за убийство сожителя мамы

21:02

Встреча для онкопациентов и их близки пройдет в Сортавале

20:46

Виновник аварии скрылся с места ДТП в Карелии

20:32

Концерт «Мохито», фестиваль по подледному лову, салют: стала известна программа «Гипербореи»

20:01

В Святозере школьники помогли хозяину дома с дровами и расчисткой снега

19:41

В широкий прокат вышел историко-приключенческий детектив «Левша»

19:35

В Сегеже строится досуговый и киберспортивный комплекс с инвестициями 8 миллионов рублей

19:20

Зверей и птиц считают в охотугодьях Карелии

19:01

Минстрой Карелии напомнил, как проверить тягу вентканалов газового оборудования

18:54

Глава администрации Прионежского района приоделся в «кожу» и отдохнул с московскими байкерами

18:42

Карельская компания планирует запустить проект по переработке отходов в Петербурге

18:31

В Карелии посчитали потенциальных избирателей

18:22

Леонид Белуга после суда опубликовал неожиданный пост

17:55

В Карелии изменились условия применения налоговых льгот и пониженных ставок для бизнеса

17:40

Преступность в Карелии снижается, но регион остается самым криминальным в России

17:20

Местами до -23°С: прогноз погоды на 24 января

17:12

Волков средь бела дня заметили в Салми

17:02

Обокравшую супермаркет петрозаводчанку объявили в розыск

16:46

Чиновники изучают спрос на «каникулярный» рейс в Сочи из Петрозаводска

16:28

Более шести тысяч членов профсоюзов в Карелии присоединились к проекту «Профсоюзный дисконт»

16:20

Скончался бывший руководитель Пряжинской службы занятости

16:15

Въезд в центр Санкт-Петербурга планируют сделать платным

16:01

Биатлонистка из Петрозаводска вновь выиграла золото в спринте на всероссийских соревнованиях

15:47

Родителям детей-медалистов и победителей олимпиад предложили давать пять дней оплачиваемого отпуска

15:32

Супруги Феликс и Людгарда Житко из Костомукши отметили «золотую» свадьбу

15:15

В Карелии зарегистрированы 6760 потенциальных доноров кроветворных клеток

15:04

На парковке железнодорожного вокзала Петрозаводска вводятся новые цены

14:57

Музей «Кижи» приглашает на «Арт-зиму в Старом городе»

14:36

В Заозерье продолжают проверять ферму, на которой обнаружили останки животных

14:27

Артур Парфенчиков: Горнопромышленные предприятия Карелии показывают пример ответственного бизнеса

14:21

Десятилетняя девочка погибла, копая снежный тоннель в Красноярском крае

14:15

В России снизился суммарный коэффициент рождаемости

14:02

Проблему автобусного сообщения в Суоярвском округе планируют решать в суде

13:47

В России планируют сократить количество часов иностранного языка в школах

13:30

На Ладожском мосту с конца января введут ограничения движения

13:19

Две новые стоматологические установки появились в Питкяранте

13:14

Акция ко Дню книгодарения стартует в Петрозаводске

13:01

Мужчина угнал автомобиль со двора в Петрозаводске

12:48

Вынесен приговор россиянину, который оправдал теракт и попытался бежать в Финляндию

12:40

По делу Леонида Белуги допросят Геннадия Боднарчука

12:28

Семейная ипотека: что меняется и как получить скидку на квартиру в центре города

12:22

Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска назвали лучшей в Карелии

12:16

Новый препарат для лечения рака доставят в медучреждения России

12:04

Жители Карелии повышают эффективность деловых встреч с помощью ИИ

11:58

На iPhone по всему миру перестали работать будильники

11:50

Массовые проверки водителей проходят в Петрозаводске

11:36

В «Талоярви» открылось раннее бронирование квартир в доме с самыми низкими ценами

11:17

В Петрозаводске фельдшер скорой помощи помогла спасти ребенка с аппендицитом

11:11

Татьяна Лебедева возглавила муниципальную Общественную палату Петрозаводска

10:55

Дачный дом дотла сгорел в Прионежском районе

10:36

В Калевале простятся с погибшим на СВО Михаилом Тимоненом

09:52

В МВД назвали самый частый предлог мошенников для выманивания SMS-кодов

09:38

«Динамо-Карелия» взяла реванш у «Красной Машины»

09:21

В Муезерском районе Карелии простились с погибшим на СВО Иваном Росинским

08:59

Молодая пара петрозаводчан спасалась в лесу после поломки снегохода

08:41

В Петрозаводске пройдут проверки водителей на трезвость

08:20

Суд взыскал с бывшего главы Кааламского поселения более 2 млн рублей в бюджет

08:01

Житель Карелии Андрей Трофимов погиб на СВО

07:40

Верховный суд Карелии сегодня решит судьбу Леонида Белуги

07:16

Часть домов на Ключевой из-за аварии осталась без холодной воды

06:55

Синоптики рассказали, какой будет погода в Карелии в конце января

06:39

Илон Маск на форуме в Давосе предупредил о риске реализации сценария «Терминатора»

00:10
В Карелии многодетный отец погасил долг по алиментам, боясь лишиться автомобиля
23 января, 22:07 Суды
Поделиться

Житель Костомукши, добровольно перечислявший алименты на содержание своего ребёнка, был вынужден погасить задолженность в размере 190 тысяч рублей после угрозы обращения взыскания на автомобиль.

фото: © Столица на Онего

Мужчина добровольно перечислял деньги на ребёнка, но в меньшем размере, чем было установлено судом. К выплате его побудила угроза обращения взыскания на автомобиль, сообщает ФССП Республики Карелия. Исполнительное производство было возбуждено по заявлению матери ребёнка, которая обратилась за защитой его прав.

После развода родители договорились о добровольной выплате алиментов, но их размер (доля от дохода) был установлен решением суда. Мужчина перечислял деньги, однако в течение нескольких лет делал это не в полном объёме. После обращения матери судебный пристав запросил данные о доходах плательщика, произвёл расчёт и выявил существенную задолженность.

В период, отведённый для добровольного погашения, должник взял отпуск по уходу за шестым ребёнком от нового брака, что лишило его дохода. Судебный пристав проверил имущественное положение мужчины, включая наличие автомобиля. Угроза обращения взыскания на транспортное средство побудила должника полностью погасить долг в пользу своего сына.

В итоге средства в полном объёме были перечислены ребёнку. 

Ранее мы сообщали, что в России начал работу открытый реестр злостных неплательщиков алиментов.

Обсудить (0) в ленту
В «Талоярви» открылось раннее бронирование квартир в доме с самыми низкими ценами
Семейная ипотека: что меняется и как получить скидку на квартиру в центре города
По делу Леонида Белуги допросят Геннадия Боднарчука
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение