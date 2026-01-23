В Карелии многодетный отец погасил долг по алиментам, боясь лишиться автомобиля

Житель Костомукши, добровольно перечислявший алименты на содержание своего ребёнка, был вынужден погасить задолженность в размере 190 тысяч рублей после угрозы обращения взыскания на автомобиль.

Мужчина добровольно перечислял деньги на ребёнка, но в меньшем размере, чем было установлено судом. К выплате его побудила угроза обращения взыскания на автомобиль, сообщает ФССП Республики Карелия. Исполнительное производство было возбуждено по заявлению матери ребёнка, которая обратилась за защитой его прав.

После развода родители договорились о добровольной выплате алиментов, но их размер (доля от дохода) был установлен решением суда. Мужчина перечислял деньги, однако в течение нескольких лет делал это не в полном объёме. После обращения матери судебный пристав запросил данные о доходах плательщика, произвёл расчёт и выявил существенную задолженность.



В период, отведённый для добровольного погашения, должник взял отпуск по уходу за шестым ребёнком от нового брака, что лишило его дохода. Судебный пристав проверил имущественное положение мужчины, включая наличие автомобиля. Угроза обращения взыскания на транспортное средство побудила должника полностью погасить долг в пользу своего сына.



В итоге средства в полном объёме были перечислены ребёнку.

Ранее мы сообщали, что в России начал работу открытый реестр злостных неплательщиков алиментов.