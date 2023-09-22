Многодетным семьям Карелии предлагают земельные участки

Семья из Питкярантского района выбрала участок, оформила его в собственность и планирует построить там дом.

Многодетные семьи Карелии могут выбрать земельный участок из числа включенных в перечень для этой категории семей или найти его самостоятельно, рассказали в Минимущества Карелии.



Так, супруги Сотины в прошлом году сразу после рождения третьего ребенка обратились в Управление земельными ресурсами, встали на учет как многодетная семья и получили номер очереди.

Участок стали подыскивать самостоятельно, поближе к родному поселку Хийденсельга в Питкярантском районе, откуда родом муж. В июне текущего года семья получила распоряжение на земельный участок площадью 15 соток и оформила его в собственность. Супруги планируют на нем построить дом.



Сейчас в список участков для многодетных семей включили более 400 участков.

После выбора земельного участка необходимо через офисы МФЦ или портал государственных услуг подать заявление о предоставлении его в собственность с указанием кадастрового номера участка.