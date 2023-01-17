Многодетным семьям, построившим дома, собираются выплачивать компенсации в Карелии

Власти Карелии готовы предложить многодетным семьям альтернативный способ реализовать свое право на бесплатные земельные участки.

Такое право у них есть по закону, но в условиях дефицита подготовленных участков, в Карелии существует большая очередь из многодетных семей, претендующих на получение земли под ИЖС.

Министерство имущественных и земельных отношений республики предлагает другой вариант. Многодетная семьи за своей счет купит земельный участок и построит на нем дом, а после ввода в эксплуатацию министерство выплатит частичную компенсацию этих расходов.

Об этой идее рассказала сегодня на заседании правительства руководитель Минимущества Янина Свидская.

По ее словам, соответствующий законопроект сейчас разрабатывается и скоро будет внесен в парламент Карелии.