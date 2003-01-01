Многодетным семьям в Карелии выдали земельные участки, к которым отсутствуют подъездные дороги

Следком Карелии проводит проверку данного факта. Под контроль ее взяло федеральное ведомство.
В 2016 году многодетным семьям в Медвежьегорске выделили земельные участки на улице Можайской, к которым отсутствуют подъездные дороги. В результате люди не могут начать строительство.
— Проезд техники и автомобилей экстренных служб к землям невозможен. Несмотря на выделение из бюджета средств на благоустройство, до настоящего времени проблема не решена. Обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли, — сообщили в Следкоме.
Карельский следком начал проверку. Глава федерального ведомства взял под контроль ситуацию.
Ранее жители квартала «Резервный» в Петрозаводске обратились к президенту. Они также получили земельные участки как льготные категории. Произошло это в 2014 году. Необходимой инфраструктуры у участков тоже не было. На ситуацию обратил внимание Следком России. После чего городские чиновники выехали на место и пообещали положить асфальт и пустить до «Резервного» общественный транспорт.