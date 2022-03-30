Многофункциональный Центр культуры собираются строить в Петрозаводске

Минкульт Карелии приступил к поиску земельного участка для строительства многофункционального Центра культуры в Петрозаводске.

Об этом сообщил в эфире телеканала ОТР глава министерства Алексей Лесонен.

«У нас есть планы по строительству многофункционального Центра культуры. Сейчас подыскивается, определяется земельная площадка», — сказал Лесонен.

По его словам, аналогичный центр будет построен в Кондопоге за счет федерального бюджета. Согласно проектной документации, это будет двухэтажное здание со зрительным залом на 220–240 мест.