Многофункциональный Центр культуры собираются строить в Петрозаводске

Минкульт Карелии приступил к поиску земельного участка для строительства многофункционального Центра культуры в Петрозаводске.
Об этом сообщил в эфире телеканала ОТР глава министерства Алексей Лесонен.
«У нас есть планы по строительству многофункционального Центра культуры. Сейчас подыскивается, определяется земельная площадка», — сказал Лесонен.
По его словам, аналогичный центр будет построен в Кондопоге за счет федерального бюджета. Согласно проектной документации, это будет двухэтажное здание со зрительным залом на 220–240 мест.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание