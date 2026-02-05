Жилой дом вспыхнул на юге Карелии

Ночью в Олонце произошел пожар в жилом доме.
Сегодня, 6 февраля, в 03:44 в одном из жилых домов города Олонца произошло задымление подъезда и квартиры, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
Спасатели, прибывшие на место пожара, установили мотопомпу (специальный насос – прим. ред.) на реке Олонке и провели работу по разбору деревянных элементов здания.
Через 9 минут, в 03:53, огнеборцы полностью потушили пламя. В результате происшествия никто не пострадал.
