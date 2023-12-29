Многострадальная высотка в Петрозаводске в очередной раз осталась без тепла

Жильцы дома по улице Калинина, 73 третий день ходят по заколдованному кругу.

Третий день подряд читатели «Столицы на Онего» сообщают о неполадках в системе отопления в высотном доме на улице Калинина, 73.

Вчера отопление было включено в районе 19.30 часов, а в три часа ночи опять пропало. На данную минуту тепла нет.

Мы будем следить за развитием ситуации.

Напомним, ранее отопление в доме выключили в самый разгар аномальных морозов. К решению проблемы подключился председатель Госкомитета Карелии по жилищному надзору Григорий Вертинский.