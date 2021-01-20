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Многострадальный детский сад начали строить в поселке Карелии после смены подрядчика (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
08:20, 21 Января 2021
фото: пресс-служба правительства Карелии
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На месте будущего детского сада в поселке Ильинский Олонецкого района начались активные строительные работы, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Убедился в этом, посетив стройку, - рассказал глава Карелии. - Рабочие демонтировали фундамент, доставшийся им в наследство от предыдущего застройщика, и приступили к заливке нового. Уже в ближайшие дни начнется монтаж цокольного этажа".

Как отметил Парфенчиков, детский сад очень ждут жители поселка, учитывая, что сроки работ переносились.

"После того, как первый подрядчик не смог выполнить свои обязательства, мы расторгли с ним контракт. Затем пришлось и проект переделывать, поскольку с момента его утверждения изменились требования к строительству дошкольных учреждений, и проводить новые конкурсные процедуры. Новым подрядчиком стала компания КСМ. Уже осенью текущего года, в соответствии с контрактом, она должна сдать объект".

Детский сад смогут посещать 200 детей. Здание будет двухэтажным.

Напомним, дошкольные учреждения в поселках Ильинский и Ляскеля в рамках Федеральной целевой программы к 100-летию республики должны были быть сданы еще в 2019 году. Но их строительство так и не началось. Контракты с подрядчиками расторгли.  Были выделены средства на перепроектирование объектов. Так, здание садика в Ильинском возведут не из кирпича, как планировалось.  Детский сад будет панельным.

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