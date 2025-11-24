Многострадальный аварийный дом сносят на Кукковке в Петрозаводске

Продолжается демонтаж деревянных домов на углу улиц Лыжной и Ровио на Кукковке в Петрозаводске.
Дом по улице Лыжная, 20 — давний объект внимания со стороны жителей района и властей: он был признан аварийным, несколько раз горел и был частично заброшен, но при этом всё равно оставался жилым для некоторых горожан.
Дом передали под программу Комплексного развития территорий (КРТ) — государственную инициативу, направленную на обновление и преобразование городской среды путём одновременного развития жилой, социальной и транспортной инфраструктуры с целью улучшить качество жизни граждан, расселить аварийное жилье и сделать города более комфортными и современными. Вице-премьер правительства Виктор Россыпнов писал, что строительная компания «СЗ Карельский-5», входящая в группу компаний «Нова», стала победителем торгов на право реализации проекта комплексного развития данной территории и снесет и расселит 28 домов по Петрозаводску, в том числе этот дом на Кукковке.
Ранее глава города Инна Колыхматова сообщала, что до конца этой недели дом на Лыжная ул., д. 20 будет снесен. Сегодня, 25 ноября, работы начались, рассказал наш читатель и предоставил фото «Столице на Онего».
Напомним, до конца текущего года планируется расселить еще 300 квартир в рамках программы ликвидации аварийного жилья.