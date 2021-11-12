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«Многострадальный» водопровод может появиться у жителей поселка Пряжа в Карелии

Новости. Общество
07:15, 08 Декабря 2021
фото: © elaigu.ru / Газета Пряжинского национального района Республики Карелия «Meijän elaigu — Наша жизнь»

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Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов заявил, что возведение в Пряже сетей водопровода и канализации обрело перспективу завершения.

Водопровод в поселке Пряжа построен, канализационные трубы будут проведены силами предпринимателя. Об этом Виктор Россыпнов рассказал в соцсети.

«Появилась реальная перспектива завершения еще одного многострадального контракта – строительство водопровода и канализации в пгт. Пряжа. Водопровод уже был построен в этом году. Канализационные трубы будут проложены местным предпринимателем – ИП Тарабайнен, также имеющим положительный опыт возведения коммуникаций», — сказал Россыпнов.

Ранее жители Пряжи были обеспокоены тем, как в их поселке пытаются построить водопровод. Тогда сообщалось, что в общей сложности предполагалось проложить 25 км. водовода и канализации.

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