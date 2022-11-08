Многотонный грузовик насмерть сбил пешехода на трассе в Карелии (ФОТО)

Смертельное ДТП произошло в Пряжинском районе 8 ноября.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 8 ноября около 5 часов утра в Пряжинском районе произошла авария.

По предварительной информации, на 373 километре трассы «Кола» грузовой автомобиль MAN в составе с полуприцепом под управлением 38-летнего водителя наехал на пешехода. Человек находился на проезжей части попутного направления.

Пострадавший мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда медиков.