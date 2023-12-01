Многотонный грузовик раздавил водителя по соседству с Карелией

Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Как сообщил портал 47news.ru, вечером 2 декабря на 28 километре автодороги «подъезд к порту Усть-Луга» произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, водитель 37-летний водитель самосвала Shacman не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. Грузовик опрокинулся.
В результате водителя зажало между кабиной и проезжей частью, он скончался.
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