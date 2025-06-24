Многовековой янтарь с тараканом внутри добыли в Калининграде

На комбинате в Калининграде обнаружили янтарь с тараканом, которому 35-40 миллионов лет.

Внутри янтаря сохранился древний таракан, сообщает пресс-служба компании.

«На Калининградском янтарном комбинате госкорпорации Ростех найден инклюз, содержащий полностью сохранившегося ископаемого таракана. По оценкам экспертов, возраст этого древнего насекомого составляет 35-40 миллионов лет. Этот уникальный образец станет одним из центральных лотов на единственном в своем роде аукционе редкого янтаря, который пройдет 2 августа в рамках VIII Международного янтарного форума», — говорится в пресс-релизе.

Янтарь был найден в процессе ручной сортировки. Он весит всего семь граммов. Насекомое из отряда Blattodea оказалось запечатанным в кусочке медового янтаря размером 41 на 21 миллиметр. Он расположен близко к поверхности, что позволяет в деталях рассмотреть крылья, лапы и голову насекомого.

«Это очень любопытный экземпляр янтаря, который мы исследовали. Он относится к наиболее крупным представителям тараканообразных, обнаруженным нами за последние пять лет. Это, безусловно, не тот таракан, который обитает сейчас, но похожие виды и в наши дни можно встретить в районе тропиков», — отмечает специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина в пресс-релизе.

Миллионы лет назад, из-за теплого влажного климата и лесных пожаров, смола древних деревьев оставалась в жидком состоянии, становясь ловушкой для самых разных созданий. Насекомые попадали в нее и прилипали. В среднем инклюзы (ископаемые остатки организма, попавшего в янтарь) составляют 7-9% от общего объема добываемого янтаря.

Добавим, что комбинат в Калининграде разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря.

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