Сокращений на Сегежском ЦБК не было, заявила глава администрации района

Глава администрации Сегежского района, ранее сообщившая о массовых сокращениях, опровергла информацию.

Напомним, 8 октября глава администрации Сегежского района Марина Гусева на заседании комитета по законности и правопорядку Заксобрания Карелии сообщила о сокращении 300 работников Сегежского ЦБК.

"Сегодня сокращение идет и на ЦБК, независимо от того, что ЦБК развивается. Но 300 человек на протяжении месяца было сокращено", – сказала во время заседания глава администрации.

Спустя несколько дней Марина Гусева заявила, что ее выступление было неверно интерпретировано.

"Комитет рассматривал вопросы профилактики подростковой преступности, в контексте повестки мной было указано, что одной из причин этого негативного явления может быть отсутствие работы у их родителей. Далее я ошибочно привела в пример Сегежский ЦБК. На самом деле информация о массовых сокращениях на Сегежском ЦБК не соответствует действительности. Мною была допущена неточность. На предприятии не было массовых сокращений и в ближайшее время не планируется", – пояснила изданию Гусева.