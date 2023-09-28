Множество новых объектов в сфере туризма заработали в Карелии благодаря нацпроекту

На средства национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в разных районах республики открылись новые объекты размещения.

Как сообщили в Министерстве экономического развития Карелии, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022 году республика получила почти полмиллиарда рублей из федерального бюджета.

Значительная часть средств ушла на создание кемпингов, автокемпингов и глэмпингов в большинстве районов Карелии.

Так, на Белом море, на полуострове в Лоухском районе начал работу глэмпинг «Точка притяжения». Благоустроенные модульные домики, невероятные виды Белого моря, закаты, экскурсия по реке Кереть, прогулки по полуострову Вершинный, сбор морских даров, приготовление пищи на костре — это и не только предлагает отдыхающим «Точка притяжения».

Также на Белом море в Кемском районе открылся глэмпинг «Поморский», который дает возможность восстановить силы перед или после посещения Соловецких островов в сафари-тентах.

В Пряжинском районе благодаря субсидии удалось расширить и улучшить базу отдыха «Кангас». К услугам отдыхающих на песчаных берегах Сямозера уютные благоустроенные домики, горячие бани, пункт проката разнообразного туристского оборудования.

В Сортавальском районе, недалеко от горного парка «Рускеала», в нынешнем году начал работу «Карелия-Глэмпинг» — небольшие домики и шатры в окружении карельской природы и достопримечательностей. А на территории комплекса «Ладожская усадьба» открылась современная модульная гостиница.

В Лахденпохье на берегу Ладожского озера открылся модульный городок «Карлен» — 4 благоустроенных дома, подходящих как для компании, так и для семьи путешественников. Местоположение городка дает отличные возможности для посещения знаковых туристских объектов — горного парка «Рускеала», «Долины водопадов», исторического парка «Бастион», Валаамского монастыря.

В Пудожском районе, недалеко от реки Водла, начал принимать туристов глэмпинг «Вереск». Благоустроенные домики А-фрейм открылись в Кондопожском районе при спа-отеле «Дворцы». В пешей доступности от них — источники марциальной воды.

Кроме того, средства субсидий пошли на новые точки туристического притяжения. Одним из таких объектов стал этно-парк «Гора Сампо» на территории одноименной горы в Прионежском районе. Открылись пункты проката водного оборудования на Ладожском озере и Белом море. Красивые семейные маршруты на новых сапах проводились на Крошнозере, детские комплексы установлены на берегах Сямозера.

«Важно отметить, что такая поддержка влияет на результат развития республики в целом. Туристский поток в 2022 году вырос на 56% относительно 2021 года, налоговые показатели — на 71%. По сравнению с 2020 годом налоговые поступления от предприятий сферы туризма выросли в 2,6 раза. Анализируя первое полугодие 2023 года с аналогичным периодом прошлого года, можно отметить рост налогов почти на 20%. Более того, рост туризма в республике дает высокий мультипликативный эффект, сегодня отрасль оказывает положительное влияние на смежные с туризмом сферы экономики. В 2022 году на 46% выросли налоги от деятельности ресторанов, на 44% — от организаций, действующих в области отдыха и развлечений, на 175% — от деятельности по организации конференций и выставок, на 250% — от деятельности морского пассажирского транспорта», — отметил заместитель Премьер-министра Правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

Напомним, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, помогает сделать путешествия по России доступнее, безопаснее и комфортнее. Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — всестороннюю поддержку государства.