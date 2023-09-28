Реклама

День открытых дверей пройдет в новом районе Петрозаводска «TALOJARVI. Город у воды»
28.09.2023 14:12
Специалист рассказала, кому с 1 октября повысят пенсии
28.09.2023 20:30
Пьяные птицы полегли на улицах города в Карелии, пугая местных жителей
28.09.2023 13:57

Множество новых объектов в сфере туризма заработали в Карелии благодаря нацпроекту

Новости. Экономика
11:04, 29 Сентября 2023
фото: karlenrunduchok.ru

Новости партнеров

На средства национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в разных районах республики открылись новые объекты размещения.

Как сообщили в Министерстве экономического развития Карелии, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022 году республика получила почти полмиллиарда рублей из федерального бюджета.

Значительная часть средств ушла на создание кемпингов, автокемпингов и глэмпингов в большинстве районов Карелии.

Так, на Белом море, на полуострове в Лоухском районе начал работу глэмпинг «Точка притяжения». Благоустроенные модульные домики, невероятные виды Белого моря, закаты, экскурсия по реке Кереть, прогулки по полуострову Вершинный, сбор морских даров, приготовление пищи на костре — это и не только предлагает отдыхающим «Точка притяжения».

Также на Белом море в Кемском районе открылся глэмпинг «Поморский», который дает возможность восстановить силы перед или после посещения Соловецких островов в сафари-тентах.

В Пряжинском районе благодаря субсидии удалось расширить и улучшить базу отдыха «Кангас». К услугам отдыхающих на песчаных берегах Сямозера уютные благоустроенные домики, горячие бани, пункт проката разнообразного туристского оборудования.

В Сортавальском районе, недалеко от горного парка «Рускеала», в нынешнем году начал работу «Карелия-Глэмпинг» — небольшие домики и шатры в окружении карельской природы и достопримечательностей. А на территории комплекса «Ладожская усадьба» открылась современная модульная гостиница.

В Лахденпохье на берегу Ладожского озера открылся модульный городок «Карлен» — 4 благоустроенных дома, подходящих как для компании, так и для семьи путешественников. Местоположение городка дает отличные возможности для посещения знаковых туристских объектов — горного парка «Рускеала», «Долины водопадов», исторического парка «Бастион», Валаамского монастыря.

В Пудожском районе, недалеко от реки Водла, начал принимать туристов глэмпинг «Вереск». Благоустроенные домики А-фрейм открылись в Кондопожском районе при спа-отеле «Дворцы». В пешей доступности от них — источники марциальной воды.

Кроме того, средства субсидий пошли на новые точки туристического притяжения. Одним из таких объектов стал этно-парк «Гора Сампо» на территории одноименной горы в Прионежском районе. Открылись пункты проката водного оборудования на Ладожском озере и Белом море. Красивые семейные маршруты на новых сапах проводились на Крошнозере, детские комплексы установлены на берегах Сямозера.

«Важно отметить, что такая поддержка влияет на результат развития республики в целом. Туристский поток в 2022 году вырос на 56% относительно 2021 года, налоговые показатели — на 71%. По сравнению с 2020 годом налоговые поступления от предприятий сферы туризма выросли в 2,6 раза. Анализируя первое полугодие 2023 года с аналогичным периодом прошлого года, можно отметить рост налогов почти на 20%. Более того, рост туризма в республике дает высокий мультипликативный эффект, сегодня отрасль оказывает положительное влияние на смежные с туризмом сферы экономики. В 2022 году на 46% выросли налоги от деятельности ресторанов, на 44% — от организаций, действующих в области отдыха и развлечений, на 175% — от деятельности по организации конференций и выставок, на 250% — от деятельности морского пассажирского транспорта», — отметил заместитель Премьер-министра Правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

Напомним, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, помогает сделать путешествия по России доступнее, безопаснее и комфортнее. Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — всестороннюю поддержку государства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2023, 16:45
Магнитные бури обрушатся на планету нынешней осенью
25.09.2023, 16:58
Стаи бродячих собак бегут из России в Финляндию
27.09.2023, 14:26
В Карелии ищут мужчин в хорошей физической форме
24.09.2023, 09:17
Экс-мэр Петрозаводска Любарский вернется домой в ноябре
24.09.2023, 10:30
Жители маленькой деревни в Карелии собрали 11 пакетов вещей для многодетных
24.09.2023, 14:30
Глава Минздрава Карелии рассказал, какие орехи спасут от бессонницы

Чтиво

25.09.2023 08:56
Без политики
Как жители Петрозаводска могут сэкономить этой осенью с помощью СБП
Делимся с вами способом получить 3% кешбэка за повседневные траты.
«Веруны»
25.09.2023 08:30
Все тайны «Кофе со сливками»
25.09.2023 07:15
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске отпраздновали первоклассный День знаний
21.09.2023 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.