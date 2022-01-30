Мнпросвещения не собирается переводить все школы России на удаленку из-за роста ковида

Минпросвещения не планирует переводить все российские школы на удаленку из-за ковида, регионы будут принимать решение самостоятельно.

Минпросвещения не планирует переводить все российские школы на удаленку из-за ковида, регионы будут принимать решение о формате обучения самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки, заявил глава министерства Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия-1" . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Кравцова

"Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы - это их право - принимают локально соответствующие решения", - сообщил Кравцов.

По последним данным Минпросвещения, карантинные меры из-за ковида введены в 188 школах (0,48% от общего числа) в 43 регионах РФ.