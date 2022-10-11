«Мобилизовали сына»: врач психиатрической больницы в Карелии объяснила, когда нужны транквилизаторы

Резкое усиление тревожных состояний среди населения требует лечения, в том числе, медикаментозными методами.

Такое мнение в интервью «Столице на Онего» высказала заведующая дневным стационаром Республиканской психиатрической больницы, врач-психиатр Светлана Демидова.

«Крайний вариант тревоги — ажитация. Была пациентка, у которой мобилизовали сына. Женщина не могла усидеть в кабинете. Ходила туда-сюда, туда-сюда. Её внутреннее напряжение уходило в ноги, в моторику. Такую тревогу вы не вылечите доступными безрецептурными препаратами. Её необходимо лечить антидепрессантами и транквилизаторами. В тяжелых случаях важно подключение транквилизаторов, поскольку они действуют быстро. Все антидепрессанты действуют по накопительной системе и начинают работать через две недели. А эффективность можно оценить через 3-4 недели лечения. То есть, когда у человека сильная тревога, ждать долго он не может, поэтому ему нужно подключать транквилизаторы коротким курсом, чтобы облегчить жизнь», — объяснила Демидова.

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