Мобилизованные жители Карелии не освобождаются от выплаты алиментов

Участие в спецоперации на Украине не освобождает мобилизованных от необходимости выплачивать алименты, сообщил глава Карелии.

Мобилизованные жители Карелии по-прежнему обязаны выплачивать деньги на содержание несовершеннолетних детей. Средства будут взыскивать из суммы денежного довольствия.



«Интересы детей обеспечить необходимо, и ФССП России примет для этого все меры», - сообщил глава республики Артур Парфенчиков в социальной сети.



При этом, все остальные долги судебные приставы взыскивать прекратят на время спецоперации.



Напомним, президент Владимир Путин поручил к ноябрю установить для мобилизованных довольствие не менее 195 тысяч рублей.



По его словам, эти деньги должны выплачивать также во время подготовки и обучения мобилизованных. Денежное довольствие положено со дня зачисления в списки личного состава воинской части.