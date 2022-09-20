Мобилизованных из Карелии отправили в Псковскую дивизию ВДВ

фото: Паблик «Чтобы лучше было жить»

Девять мужчин, мобилизованных в Олонецком районе, отправились в Псковскую дивизию ВДВ.

Как сообщается в паблике «Чтобы лучше было жить», первый автобус с мобилизованными из Олонецкого района отправился в Псков.

«В субботу, 24 сентября, состоялась отправка первой партии мобилизованных жителей нашего района. Девять мужчин отправились в Псковскую дивизию ВДВ. Вадим Мурый, глава администрации, пожелал десантникам возвращаться с победой», - сообщается в паблике.

Большинство призывников, получивших повестки из военкомата, пришли к зданию районной администрации (месту сбора) в сопровождении родных и близких.