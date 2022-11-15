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Мобилизованный из Петрозаводска сыграл «Реквием» в полуразрушенном здании в зоне спецоперации (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:33, 19 Ноября 2022

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Петрозаводчанин, участвующий в спецоперации, сыграл «Реквием по мечте» в разрушенном здании на Севере Украины, по направлению к Харькову.

Видео, как военнослужащий играет на пианино в полуразрушенном здании, появилось в паблике «Подслушано в Петрозаводске».

«Мужчина из Петрозаводска, участвующий в СВО, сыграл»"Реквием по мечте», напиано в комментарии к видео.

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