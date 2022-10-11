Мобилизованным из Карелии вылечат зубы в поселке Каменка Ленобласти

Бригада врачей-стоматологов из Сертолово направляется в Каменку, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Бригада врачей-стоматологов, которая работала в Сертолово, 28 октябр направляется в Каменку.
Ранее в учебных центрах Ленинградской области работали бригады медиков из Сортавалы, Питкяранты, а также передвижной флюорографический комплекс.
Кроме того, в мэрии Петрозаводска сообщили, что новую партию вещей для мобилизованных из Карелии отправили в Лугу, Горелово и Ломоносов.
Ранее из нашей республики выехали 12 машин с военной амуницией и оборудованием.
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