Мобилизованным планируют выплатить по 300 тысяч рублей

В Госдуму внесли проект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных.

Депутаты от «Единой России» и КПРФ внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для граждан, которых призовут во время частичной мобилизации. Документ доступен в электронной думской базе. Об этом пишут РИА Новости.

«Проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей», — отмечается в пояснительных материалах к законопроекту.

Кроме того, предлагается освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы, предоставить компенсацию расходов на оплату ЖКХ в размере 50%, установить ежемесячное пособие до трех лет для детей, а также пособие беременной жене мобилизованного гражданина, закрепить освобождение от налога на имущество и установить компенсацию 50% стоимости ОСАГО.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в Вооруженные силы после объявления мобилизации планируют призвать до 300 тысяч человек — чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.