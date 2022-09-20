Мобилизованным в Карелии объяснили, как оплатить долги по налогам

Управление федеральной налоговой службы Карелии разъяснило, как оплатить начисления или долг по налогам за мобилизованного.

«Уплатить налоги за мобилизованного может любое лицо — родственник, друг и другие. При уплате налогов в платежном поручении необходимо указать ИНН мобилизованного лица. Оформить такое поручение и произвести оплату онлайн можно в сервисе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. При этом на третьем шаге необходимо выбрать уплату за третье лицо», - рассказали в Управлении.

На самые актуальные вопросы налогоплательщиков, попавших под мобилизацию, ответила начальник отдела оказания государственных услуг Управления ФНС России по Республике Карелия Татьяна Сазонова.