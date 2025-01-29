Мобильная бригада врачей успешно провела прием в карельском поселке

Жители Тиурулы получили качественную медицинскую помощь.

27 января жители поселка Тиурула получили возможность пройти медицинское обследование прямо у себя дома, сообщили в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!». Мобильная бригада врачей, в состав которой вошли офтальмолог, акушерка и фельдшер, оказала жителям поселка необходимые медицинские услуги.

В посте особую благодарность выразили медицинской сестре Елене Асабиной за ее профессионализм и чуткое отношение к пациентам. Благодаря ее мастерству, процедура забора крови стала для многих менее болезненной.

Подчеркивается, что посещение мобильной бригады врачей стало возможным благодаря слаженной работе администрации Сортавальской ЦРБ. Местные жители поблагодарили руководство больницы за оперативное решение проблем со здравоохранением в поселке.