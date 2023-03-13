Мобильная связь с интернетом пришли в отдаленный северный поселок Карелии

Завершены приемочные испытания новой базовой станции, которые установили в поселке Панозеро Кемского района.

У жителей поселка Панозеро появилась возможность пользоваться устойчивой мобильной связью и высокоскоростным интернетом четвертого поколения (4G). Сейчас уровень сигнала стабильный и соответствует нормативам. Об этом сообщили в Минтрансе Карелии.

В ведомстве напомнили с 2022 по 2030 год в республике реализуется проект «Устранение цифрового неравенства». В рамках проекта в населенных пунктах численностью населения от 100 до 500 человек и не обеспеченных услугами сотовой связи устанавливают базовые станции.

Новые базовые станции уже заработали для жителей поселка Хвойный и села Нюхча Беломорского района, деревни Уница Кондопожского района, поселка Кинелахта Пряжинского района, поселка Ласанен Лахденпохского района. До апреля мобильная связь и интернет также будут доступны для деревень Алексала и Куганаволок.