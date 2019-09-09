Мобильное приложение заменит паспорт при покупке сигарет и алкоголя

Россияне смогут предъявлять мобильное приложение вместо бумажного паспорта при совершении определенных покупок или для получения ряда услуг.

Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.

"Думаю, эксперимент в Москве начнем в первой половине 2020 года… Эксперимент, скорее всего, распространим на услуги, где нет юридически значимых трансакций. Например, при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость", – рассказал вице-премьер.

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