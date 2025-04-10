Мобильные бригады доставили на медосмотр более 400 пожилых жителей Карелии

Жители сельской местности могут пройти диспансеризацию, обратившись в Комплексный центр соцобслуживания.

Мобильные бригады помогли пройти врачей 410 жителям республики старше 65 лет с начала года. Пожилые люди воспользовались бесплатной доставкой в медучреждения на плановую диспансеризацию, профилактические осмотры и вакцинацию. Об этом сообщили в Министерство социальной защиты РК.

По федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Семья» шесть жителей деревни Типиницы доставили в Медвежьегорскую центральную районную больницу для прохождения диспансеризации.

Пожилые пациенты прошли профилактический медосмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья.

Пожилые люди были рады предоставленной возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, приехав в учреждение на комфортабельном автомобиле. Доставка для них была бесплатной.

Как сообщили в Минсоцзащиты Карелии, всего за период реализации проекта с 2020 по 2024 годы организовано более тысячи выездов, в медицинские организации доставлено более 5,4 тысяч пожилых людей.