Мобильные ФАПы совершили 457 выездов в отдаленные населенные пункты Карелии

Тысячи жителей республики получили медпомощь.

За последние полгода мобильные ФАПы совершили 457 выездов в отдаленные населенные пункты республики. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков,

Фельдшеры осмотрели около 6 тысяч сельских жителей. Наиболее активно работала Пудожская ЦРБ — медики совершили 174 выезда.

— Благодаря выездным бригадам узких специалистов медицинскую помощь получили почти 14 тысяч человек по всей Карелии, — отметил Охлопков. — Проведено более 2 тысяч исследований, 73 пациента направили в стационар, 547 — на дополнительное обследование.

Особое внимание уделяется детскому здоровью. Выездная бригада Детской республиканской больницы за полгода осмотрела более 1 000 детей, 80 из них были госпитализированы.

Кроме того, благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в этом году Сегежская и Сортавальская ЦРБ получили передвижные маммографы.