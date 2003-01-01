Мобильные маммографы и флюорографы обследовали более 1800 жителей Карелии

Передвижные современные диагностические комплексы, поступившие в Карелию в этом году, продолжают работу в районах республики. С их помощью уже обследовано более 1800 человек.
Оборудованные цифровым маммографом и флюорографом мобильные комплексы получили Сегежская и Сортавальская центральные районные больницы. С июля аппараты активно используются для выездной работы. В октябре мобильный комплекс Сегежской ЦРБ работал в населенных пунктах Сегежского и Медвежьегорского районов. С 1 ноября он начал работу в Беломорском районе, а 24 ноября переместится в Калевальский. Комплекс Сортавальской ЦРБ продолжает обследовать жителей Лахденпохья по графикам 12, 19 и 25 ноября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Карелия.
Такие выезды — это огромная помощь для людей, живущих вдали от больших городов. Забота о здоровье должна быть доступна каждому. Качество обследований не уступает стационарным. Снимки получаются четкими и информативными, что позволяет врачам вовремя выявить любые изменения и назначить лечение, — подчеркивает врач-рентгенолог Юлия Терешина.
Передвижные комплексы позволяют проводить массовые обследования по выявлению заболеваний молочной железы и органов грудной клетки непосредственно в муниципалитетах, что особенно важно для жителей удаленных поселений.
Напомним, новая система ОФЭКТ для ранней диагностики рака появится в Карелии в 2026 году.