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Новости. Экономика
10:44, 23 Августа 2018

Мобильные приложения для путешественников

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Путешествовать проще простого, когда под рукой есть смартфон с полезными приложениями на все случаи жизни.

Главное – не забыть подключить нужную интернет-опцию (к примеру, "Роуминг, гудбай" от "МегаФона", которая делает "домашними" цены на связь за границей). Расскажем о пяти полезных приложениях для тех, кто отправляется в другие страны.

  1. Sygic Travel (3+) – удобный сервис для планирования путешествий. Вы можете задать места, куда отправляетесь, и даты поездки, а приложение предложит оптимальный маршрут, подскажет, какие достопримечательности стоит посетить, где поесть и остановиться на ночлег (для Android и iOs).

    2. HERE WeGo (3+) – приложение для пешей или автомобильной навигации по самым популярным городам мира с большим количеством дополнительной справочной информации. Удобно для тех, кто предпочитает самостоятельно составлять маршруты вместо участия в коммерческих экскурсиях (для Android).

    3. AroundMe (3+) – это приложение позволяет найти все общественные заведения, которые находятся в непосредственной близости от вас. Объекты разделены на категории (банки, рестораны, больницы и т.д.). С этим приложением не нужно будет на ломаном английском пытаться узнать у прохожих, как пройти до библиотеки. Вся справочная информация – под рукой (для Android и iOs).

    4. Google Translate (3+) – незаменимый помощник в случае, если вы отправляетесь в страну, языком которой не владеете. Это переводчик, умеющий распознавать не только текст, который вы вводите при помощи клавиатуры, но и живую речь или надписи вокруг вас – будь то афиша, название магазина или меню в ресторане. Для этого достаточно воспользоваться диктофоном или камерой смартфона (для Android и iOs).

    5. Moovit (3+) – уникальное в своем роде приложение, которое позволяет ориентироваться во всем многообразии общественного транспорта страны пребывания (автобусы, трамваи, метро, поезда). На основе данных, полученных в режиме реального времени, предлагает оптимальный маршрут с использованием местного транспорта, с учетом пробок и количества машин, отправленных в рейс (для Android и iOs).

Чтобы в путешествиях всегда оставаться на связи и вовремя обновлять данные приложений, не забудьте перед поездкой подключить опцию для звонков и мобильного интернета за границей. В этом году компания "МегаФон" запустила специальную опцию "Роуминг,гудбай", которая позволит общаться с близкими, оставшимися в Карелии, по домашним ценам – и столько, сколько необходимо.

С опцией "обнуляются" все входящие вызовы. Роуминговые расценки сохраняются только при звонках в стране пребывания. А интернет, SMS и MMS в рамках опции тарифицируются по домашним ценам. Опция действует в 40 странах мира. Абонентская плата – 299 рублей в сутки. Подробности можно узнать во всех салонах связи МегаФона или на сайте оператора.

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