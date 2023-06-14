Мобильные приложения позволят не опоздать на новые автобусы №5 в Петрозаводске

Следить за передвижением автобусов №5 можно через мобильные приложения, сообщили в мэрии столицы Карелии.

В первый день, отметили чиновники, горожане не могли отследить перемещение новых автобусов Volgabus в мобильных сервисах. 14 июня перевозчик наладил взаимодействие с разработчиками приложений.



Автобусы теперь отображаются в сервисах «Умный транспорт» и «Яндекс GO». С помощью приложения также можно следить за передвижением городских троллейбусов. Машины, способные перевозить инвалидов, отмечены соответсвующим значком.







«Все автобусы перевозчика «Транс Балт» низкопольные и могут обеспечить посадку пассажиров с ограниченными возможностями здоровья через средние двери. При необходимости водитель опустит специальную выдвижную аппарель, по которой в салон можно заехать на инвалидной коляске», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.



Напомним, в понедельник новые автобусы начнут курсировать по маршрутам №№ 14 и 29. Оплачивать проезд в них необходимо при входе. Сделать это можно наличными или по банковской карте. Проверять билеты будут контролеры.



Также напомним, в первый день работы новых автобусов на маршруте №5 мы подготовили репортаж.