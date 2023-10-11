Мобильный флюорограф приедет к жителям Суоярвского округа

Передвижной флюорографический комплекс республиканского диспансера в октябре будет работать в Суоярвском муниципальном округе.

Как рассказали в пресс-службе карельского правительства, передвижной флюорографический комплекс республиканского противотуберкулезного диспансера в октябре будет работать в Суоярвском округе.



Жителей поселка Гумарино подвезут в Поросозеро, а жителей поселка Тойвола – в Лахколампи.



При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.



