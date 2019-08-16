Мобильный каток для зимних катаний петрозаводчан закупят за 11,5 млн рублей

На сайте госзакупок появилась информация о приобретении мобильного катка, который будет установлен в Петрозаводске.

Заказчиком выступает автономное учреждение республики Карелия "Центр спортивной подготовки". Начальная цена контракта - 11 млн 539 тыс. рублей. Об этом сообщается в информационной карте аукциона. Источник финансирования заказа - бюджет Карелии.

Победитель аукциона должен осуществить поставку и монтаж мобильного катка.

Как указано в технической документации, функциональное назначение мобильного ледового катка – проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий, массовое катание на коньках населения и гостей Петрозаводска. Площадь ледового поля – 800м2 (40х20м). Использоваться ледовое поле будет на открытой площадке в период с октября по март при температуре воздуха не более +10 градусов.

16 августа закончился срок подачи заявок. 22 августа состоится аукцион.

Ранее власти карельской столицы заявляли о планах залить каток на площади Кирова.