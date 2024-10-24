Мобильный налоговый офис приедет в поселок на севере Карелии

Специалисты налоговой службы ответят на все вопросы жителей и помогут разобраться с электронными сервисами.

30 октября с 12:00 до 14:00 в здании АМСУ Калевальского муниципального района (ул. Советская, д. 11) будет работать мобильный налоговый офис. Об этом сообщили в администрации района.

Специалисты ответят на вопросы жителей о налогах на имущество, расскажут о льготах и помогут разобраться с электронными сервисами. При себе необходимо иметь паспорт.