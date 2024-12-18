Мода будущего в Петрозаводске: начался прием заявок на конкурс молодых дизайнеров

фото: © Скриншот из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

До 25 января молодые дизайнеры могут подать заявку на конкурс.

В рамках зимнего фестиваля «Гиперборея-2025» в Петрозаводске пройдет конкурс молодых дизайнеров одежды. 8 февраля в самом сердце города состоится показ коллекций, созданных в духе футуризма и этнофутуризма. Об этом сообщила администрация города.

К участию приглашаются студенты, выпускники профильных учебных заведений, а также профессиональные дизайнеры. Участники конкурса смогут представить коллекции или отдельные работы, которые отражают их видение моды будущего. Заявлено две номинации — футуризм и этнофутуризм.

Организаторы конкурса рекомендуют использовать необычные материалы, яркие цвета и футуристичные формы для создания своих коллекций.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и прикрепить фото эскизов или готовых изделий до 25 января на электронную почту lyubovrabyuk@yandex.ru. Подробная информация о правилах участия и требованиях к работам содержится в положении о конкурсе.