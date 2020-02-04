Модель из Карелии, жена известного футболиста, рассказала о жизни в Бразилии

Екатерина Дорожко переехала в Бразилию ради известного футболиста и обвенчалась с ним.

Екатерина Дорожко из Петрозаводска и Луис Адриано обвенчались 19 декабря в Бразилии.

Модель рассказала о жизни в Бразилии.

"Когда мы только встретились с моим мужем, я понимала, что рано или поздно мы окажемся в этой стране. Но наш переезд был полной неожиданностью для меня. Все решилось за считанные часы, в последний день трансфера. Признаюсь честно, первые три дня я не могла представить, что уеду навсегда от своих родителей, друзей и из своей любимой страны. Но точно знала, что уезжаю с мужчиной, которого я очень сильно люблю и который любит меня", – написала в Instagram Екатерина.





Екатерина рассказала, что однажды в продуктовом магазине у нее выключился телефон и она не смогла заказать себе такси. Местный житель заказал бывшей петрозаводчанке такси и донес пакеты до машины. А таксист бесплатно довез ее до дому.



"Бразильцы очень любят детей и животных. Если ребёнок плачет, кричит, родители никогда не начнут его бить. Учитель в школе никогда не будет оскорблять ребёнка…А самое главное, люди здесь счастливые", – заключила модель.

Напомним, о романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche, а осенью исполнил мечту – подарил ей щенка.

Ради Екатерины он бросил жену с тремя детьми.

В сентябре пара приобрела шикарный дом в Бразилии.

Луис Адриано выступал за "Спартак" с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас".