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Модель из Карелии, жена известного футболиста, рассказала о жизни в Бразилии

Новости. Общество
15:20, 04 Февраля 2020
фото: © instagram.com/dorozhko/
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Екатерина Дорожко переехала в Бразилию ради известного футболиста и обвенчалась с ним.

Екатерина Дорожко из Петрозаводска и Луис Адриано обвенчались 19 декабря в Бразилии.

Модель рассказала о жизни в Бразилии.

"Когда мы только встретились с моим мужем, я понимала, что рано или поздно мы окажемся в этой стране. Но наш переезд был полной неожиданностью для меня. Все решилось за считанные часы, в последний день трансфера. Признаюсь честно, первые три дня я не могла представить, что уеду навсегда от своих родителей, друзей и из своей любимой страны. Но точно знала, что уезжаю с мужчиной, которого я очень сильно люблю и который любит меня", – написала в Instagram Екатерина.



 Екатерина рассказала, что однажды в продуктовом магазине у нее выключился телефон и она не смогла заказать себе такси. Местный житель заказал бывшей петрозаводчанке такси и донес пакеты до машины. А таксист бесплатно довез ее до дому.

"Бразильцы очень любят детей и животных. Если ребёнок плачет, кричит, родители никогда не начнут его бить. Учитель в школе никогда не будет оскорблять ребёнка…А самое главное, люди здесь счастливые", – заключила модель.

 

Напомним, о романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche, а осенью исполнил мечту – подарил ей щенка.

Ради Екатерины он бросил жену с тремя детьми.

В сентябре пара приобрела шикарный дом в Бразилии.

Луис Адриано выступал за "Спартак" с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-04 23:43:12
Чего такого она сотворила, чего нет у тамошних баб? Не верю.
Писарев
2020-02-05 00:17:23
кир, Цвет кожи, очевидно же.
новый
2020-02-04 17:33:36
Леопольд, тебя в очередной раз высмеяли в соцсетях. Отдыхай.
Leopol'd
2020-02-04 17:51:04
новый, завязывай с алкоголем и наркотиками. Пока просто бредишь, потом и чертики начнут являться.
Береги себя!
Михаил Чесноков
2020-02-04 16:43:07
Карелия подарила миру не одну порно звезду.
Гостья
2020-02-04 21:31:41
Михаил Чесноков,

????????????????????????????
кир
2020-02-04 16:07:18
Она с Древлянки, а Заноза нет.
Внимательный
2020-02-04 15:37:39
А почему у неё всегда рот открыт? Даже "в покое"...
Гостья
2020-02-04 20:13:37
Внимательный,

Силикон однако...
Вася
2020-02-04 16:09:47
Внимательный, Есть подозрения?
насмешница
2020-02-04 16:20:51
Вася,
Ходит милый по деревне,
Ходит - улыбается.
Оказалось, зубы вставил
Рот не закрывается.
новый
2020-02-04 15:35:40
Фукусятина
Leopol'd
2020-02-04 17:25:32
новый, нормальные мужчины возбуждаются на симпатичных девушек. А ты всё на немолодого мужика. Он хоть и спортсмен и умный еврей, но в России не принято так реагировать. Даже закон о пропаганде создали.
Вася
2020-02-04 15:24:53
Даже Заноза хочет в Бразилию.
Гость
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